خنشلة: وفاة طفلة بصعقة كهربائية بمتوسة

توفيت طفلة تبلغ العمر 12 سنة بعد تعرضها لصعقة كهربائية داخل منزلها العائلي ببلدية متوسة بولاية خنشلة، حسبما علم اليوم الإثنين من المديرية المحلية للحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر، فقد تلقى أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لبلدية الحامة مساء أمس الأحد مكالمة هاتفية من العيادة المتعددة الخدمات بمتوسة تفيد بوجود طفلة تعرضت لصعقة كهربائية في حالة توقف للوظائف الحيوية ليتنقلوا إلى مصلحة الاستعجالات بذات المؤسسة الصحية، حيث تم تسجيل وتأكيد وفاة الطفلة بعد معاينتها من طرف الطبيب المناوب.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية أحمد بن بلة بمدينة خنشلة فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.