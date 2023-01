L'Algérie dans la meilleure position pour une relance économique

L’économiste Hamza Boughazi a souligné que l’Algérie est dans la meilleure position pour asseoir sa place économiquement en 2023.

Boughazi qui était "l'invité du matin" de la radio nationale a indiqué que l’Algérie bénéficie d’une aisance financière qui lui permettra de réaliser les réformes en 2023, surtout avec la reprise après la pandémie de covid et le succès obtenu dans la transition économique.

Il a mis l’accent sur la capacité de l’Algérie à émerger stratégiquement, grâce à ses grands reserves de gaz et en énergies renouvelables.

"L’Algérie doit procéder rapidement économiquement et apporter plus de fonds pour réaliser la relance, pour rétablir sa position en Afrique et la consolider au niveau arabe, et ainsi restaurer sa place, du temps ou elle était une force en Méditerranée".

Il a ajouté que "l’adhésion aux BRICS apportera une transformation significative", enviageant que 300 mille diplômés universitaires devraient être employés chaque année, en particulier avec la diversité que possède l’Algérie en matière de ressources humaines.