منصة رقمية للأساتذة لتدريس الإنجليزية

أعطى وزير التعليم العالي والبحت العلمي كمال بداري، اليوم الإثنين، إشارة انطلاق المنصة الرقمية لتدريس اللغة الإنجليزية عن بعد لفائدة الأساتذة.

وكشف بداري في ندوة نظمت على هامش إطلاق المنصة الرقمية، أن العملية تخص حاليا حوالي 30 ألف أستاذ جامعي، للحصول على مستوى b2 أو c 1 طبقا للمعايير الدولية وهذا بالتعاون مع الجامعية الأمريكية "MIT" للتكنولوجيات التي تمكن الأستاذ من تعليم اللغة الانجليزية ابتداء من السداسي الأول للسنة الجامعية 2023 /2024.

وأضاف بداري، أنه تم إطلاق منصة خاصة للشكاوى حيث تمكن الجامعيون من تقديم شكاويهم إلكترونيا دون الحاجة إلى التنقل

وأما بالنسبة لمنصة التصديق الالكتروني فهي تؤطر المعاملات بين الوزارة والمؤسسات الجامعية، بحيث تهدف إلى تحقيق البرامج العملياتية للمخطط الرئيسي الرقمي للقطاع نوفمبر 2022/ ديسمبر 2024، حسب وزير التعليم العالي.