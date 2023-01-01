غليزان: قطار يردي شخصا جثة هامدة بجديوية

لقي صباح اليوم، في حدود الساعة الثانية وعشرين دقيقة، شخصا مصرعه، دهسه قطار، على مستوى النمر غير المحروس ببلدية جديوية، بولاية غليزان.

وقالت مصالح الحماية المدنية، بأن وحدتها قد تدخلت اليوم على الساعة الثانية و20 دقيقة، لأجل حادث دهس قطار عادي لنقل المسافرين بشخص على مستوى ممر غير محروس للسكة الحديدية بدوار الزنك بلدية جديوية، القطار متجه من وهران إلى الجزائر العاصمة، الضحية 45 سنة مصاب بجروح بليغة متوفي في عين المكان حيث تم تحويله من طرف النجدة المتدخلة إلى عيادة جديوية.

من جهتها فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص الإقليمي تحقيقا في الحادث.