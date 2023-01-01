هل يؤكد غياب ديلور الشائعات ؟

غاب الدولي الجزائري آندي ديلور عن المواجهة الأخيرة لنيس أمام فريق ران، ضمن منافسات " الليغ 1".

وطرح موقع " أونز مونديال" علامة إستفهام حول ما إذا كان غيابه عن الفريق هو تأكيد للشكوك والشائعات التي أثيرت مؤخرا حول رغبته في الرحيل عن نيس خلال الميركاتو الشتوي الذي سيفتح أبوابه عن قريب.

المصدر ذاته، أوضح مهاجم " الخضر" مطلوب في نادي أولمبيك مرسيليا، كما أن إدارة نيس أكدت أن غيابه يعود لمرضه، فهل هذا هذا تبرير وتعامل ديبلوماسي لعدم تواجده أم هو أمر يؤكد الوضعية التي يتواجد عليها اللاعب.

يذكر أن تقارير فرنسية مختلفة، كشفت أن ديلور يريد الرحيل لسببين ، الأول يكمن في عدم الوفاء بالتزامته المالية من طرف الإدارة والثاني إحساسه بأنه لم يستغل جيدا من طرف مدربه لوسيان فافر.