وهران: تذبذب في التموين بالماء في خمس بلديات

ستشهد خمس بلديات بولاية وهران تذبذبا في التموين بالمياه الصالحة للشرب غدا الثلاثاء بسبب عمليات صيانة، حسبما علم لدى شركة المياه والتطهير لوهران (سيور).

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التذبذب في التموين بالماء الشروب يمس بلديتي حاسي بونيف وحاسي بن عقبة وأحياء سيدي البشير وبلقايد ببلدية بئر الجير ومركز هذه الأخيرة إضافة إلى حي النجمة ببلدية سيدي الشحمي ومركز نفس البلدية إضافة إلى عدد من الأحياء الشرقية بمدينة وهران بسبب عمليات صيانة مبرمجة لمعدات محطة ضخ المياه بحاسي بن عقبة التابعة لرواق مستغانم-وهران-أرزيو (الماو).

وأشار ذات المصدر إلى أنه ينتظر أن تدوم عملية الصيانة 24 ساعة ليشرع في العودة إلى وضعية التموين العادية مباشرة بعد انتهائها وبشكل تدريجي.