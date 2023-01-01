حصيلة حوادث المرور في الـ 24 ساعة الأخيرة

توفي 6 أشخاص وأصيب 197 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث المرور وقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مستوى عدة مناطق من الوطن، حسب ما أوردته مصالح الحماية المدنية في حصيلة لها اليوم الإثنين.

وتم تسجيل أثقل حصيلة بولاية غليزان بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، بالمكان المسمى الخلايفية، بلدية الحمادنة.

كما تدخل عناصر الحماية المدنية لإسعاف 11 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة بكل من البيض والمدية.

من جانب آخر، تدخلت عناصر الحماية المدنية لإخماد 3 حرائق حضرية ومختلفة بكل من الجزائر، الشلف وورقلة أدت إلى إصابة 3 أشخاص بحروق خفيفة