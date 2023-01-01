استرجاع سيارة مسروقة وتوقيف 4 أشخاص

تمكنت فصيلة مكافحة تهريب، وسرقة المركبات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من استرجاع مركبة مسروقة بجميع وثائقها في ظرف قياسي، وهذا على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرض مركبته من نوع رونو كونغو للسرقة، حيث كانت مركونة في حالة تشغيل أمام المرأب الكائن قرب مسكنه العائلي.

وعلى الفور تم مباشرة الأبحاث والتحريات، وبالتنسيق مع الفرق المتواجدة في الميدان وتفعيلا للعنصر الاستعلاماتي، تم تحديد هوية أربعة مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا وتوقيفهم في ظرف وجيز مع استرجاع المركبة وجميع وثائقها، وقدم المشتبه فيهم أمام العدالة.

بالمقابل تمكنت مصالح أمن دائرة الحمادنة من توقيف شاحنة محل بحث بعد نصب حاجز أمني بالمدخل الشرقي للمدينة، ومن خلال عملية مراقبة الأشخاص، والمركبات، تم توقيف شاحنة من نوع جي أم سي، وبعد إخضاعها لعملية المراقبة الإدارية والتنقيط تبين أنها محل بحث من إحدى ولايات وسط البلاد.وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .