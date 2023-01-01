انطلاقة واعدة لتموين أسواق الشمال باللحوم الحمراء من الجنوب

عرفت عملية تموين أسواق شمال الوطن باللحوم الحمراء من ولايتي تمنراست وأدرار خلال سنة 2022 انطلاقة واعدة بفضل اتخاذ عدة تدابير لتدعيم وتأطير هذا النشاط التجاري.

وبولاية أدرار، سجل ارتفاع ملحوظ بخصوص الكمية المسوقة حيث بلغت خلال 2022 زهاء 945 طن مقارنة بسنة 2021 التي تم فيها نقل 193 طن نحو أسواق ولايات شمال البلاد، وفقا لما صرح به المفتش البيطري للولاية، بوحوس عياش، مذكرا بأنه تم تسويق ما مجموعه 1.138 طن من اللحوم الحمراء من مذبح الولاية منذ الشروع في هذه العملية.

وشملت المواشي التي تم تسويق لحومها 9.005 رأس من الأبقار (1.084 طن) و4.457 رأس من الأغنام (53.4 طن )، حسب المتحدث ذاته.

وبخصوص ولاية تمنراست، فقد فاقت كميات اللحوم التي نقلت إلى أسواق شمال الوطن منذ بداية هذه العملية (جوان 2021) 21.000 طن، ومن المنتظر أن تعرف هذه الكميات زيادة مستقبلا، مع الإشارة إلى إحصاء أكثر من 30 تاجر مقايضة ينشطون في عمليات تموين السوق بمختلف أنواع المواشي، كما صرح به مدير القطاع بالولاية، إيرزاغ أحمد.

وتساهم عملية نقل اللحوم الحمراء من الجنوب إلى شمال الوطن في زيادة العرض، مما يؤدي حتما إلى انخفاض أسعارها في الأسواق وتكون في متناول المواطن، فضلا عن كونها تساعد على التقليص من فاتورة الإستيراد سيما اللحوم المجمدة، وفق ما أوضحه أستاذ الإقتصاد بجامعة تمنراست، عزاوي عبد الباسط.

واعتبر ذات الجامعي في السياق ذاته، أن هذه العملية تعد "خيارا إستراتيجيا" ذات أبعاد اقتصادية و اجتماعية، كونها تساهم في حل مشكل نقص اللحوم في ولايات شمال البلاد وتساهم في خفض أسعارها .

كما يوفر هذا الخيار، استنادا للمتحدث، فرصا استثمارية لعديد المؤسسات ويساهم كذلك في امتصاص البطالة من خلال تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل في تلك المشاريع.

وأكد أيضا على ضرورة عدم الإخلال بقاعدة تحقيق الاكتفاء على مستوى ولايات الجنوب الكبير لكي لا تشهد نقصا في كميات اللحوم المتوفرة، حيث تبرز هنا أهمية الدور المحوري لقواعد البيانات الإحصائية في المحافظة على هذا التوازن، خاصة في ظل اختلاف مستويات الوفرة من موسم إلى آخر على مستوى أسواق المواشي بدول الجوار.

وأبرز عزاوي أيضا أهمية توفير كافة أنواع الأعلاف والأدوية اللازمة لرعاية المواشي من خلال تشجيع و دعم مصانع أو وحدات الإنتاج المحلية و التي تقوم باستغلال منتجات زراعية متوفرة على مستوى عديد ولايات الجنوب الكبير .