البرازيليون يودعون " الجوهرة " بيليه

يلقي اليوم الإثنين البرازيليون التحية الأخيرة على أسطورة كرة القدم بيليه اعتبارا من اليوم الاثنين، في جنازة مفتوحة على مدى 24 ساعة في ملعب ناديه الأشهر سانتوس.

ويشهد ملعب النادي، الملقب بـ"بيكسي" والواقع على المحيط الأطلسي، تدفقا هائلا من المشجعين الذين يتطلعون إلى تكريم "ملك" كرة القدم، بعد وفاته عن 82 عاما الخميس الماضي، إثر صراع طويل مع مرض السرطان.

وسيعرض جثمان اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات في وسط الملعب.

ويُعرف الملعب الأبيض والأسود باسم "فيلا بيلميرو"، على اسم الحي الذي يقع فيه، ويتسع لـ16 ألف شخص.

وفي المدرجات، شوهدت 3 لافتات عملاقة الأحد، إحداها وُضعت عليها صورة لبيليه وهو يرتدي القميص رقم 10 الشهير، وكتب على أخرى "عاش الملك"، وعلى الثالثة "بيليه 82 عاما".

وقال مسؤولون إن الدخول إلى الملعب سيسمح به حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء.

بعد ذلك، سينطلق الموكب في شوارع سانتوس، وهي مدينة ساحلية على بعد 75 كيلومترا من عاصمة الولاية ساو باولو، وسيمر الموكب بمنزل سيليستي أرانتيس، والدة بيليه البالغة من العمر 100 عام، رغم عدم إدراكها لوفاة ابنها.

وسينتهي الموكب عند مقبرة في سانتوس، حيث سيتم دفن بيليه في ضريح خاص.