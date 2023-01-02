حصيلة الجيش الوطني لسنة 2022

تميزت سنة 2022 بنتائج معتبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، حسبما أفاده بيان وزارة الدفاع الوطني

وحسب ذات البيان، تم تحييد وتوقيف عدد كبير من الإرهابيين وتفكيك عدة خلايا دعم وتدمير عدد معتبر من المخابئ التي كانت تُستعمل من طرف الجماعات الإرهابية، وهو ما تبينه النتائج التالية حيث تم تحييد 39 إرهابي، القضاء على 20 إرهابيين، استسلام 05 إرهابيين وتوقيف 14 إرهابيين مع توقيف 371 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم كشف 64 مخابئ الإرهابيين وتدمير 97 قنابل تقليدية الصنع

أما بالنسبة للأسلحة المسترجعة، تم استرجاع 623 قطعة سلاح منها 16 رشاشات ثقيلة من مختلف العيارات، 4 قاذفات صاروخية RPG-7، 2 قاذفات صاروخية RPG- 2، 56 كلاشنيكوف، 499 بنادق من مختلف الأصناف، 39 مسدسات آلية، 7 أنظمة تفجير عن بعد.

كما تم استرجاع 605 قذائف من مختلف العيارات، 161499 طلقات من مختلف العيارات، 35 مخازن وأشرطة ذخيرة و 31 كغ من المواد المتفجرة

وجاء في ذات البيان، في مكافحة الاتجار بالمخدرات، تم القبض على 2016 تجار مخدرات، ضبط 48.54 طن من الكيف المعالج، 35.87 كغ من الكوكايين و10910403 من الأقراص المهلوسة.

كما تم توقيف 11050 شخص بسبب محاولة التهريب والجريمة المنظمة، 2543 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، 1961624 لتر من الوقود الموجهة للتهريب، 1165 عربات، 5912 مطارق ضغط، 9381 مولدات كهربائية، 273 جهاز كشف عن المعادن، 973.4 طن من خليط خام الذهب والحجارة، 104.8 طن من نحاس وألمنيوم، 1733 قنطار من التبغ، 302064 من المشروبات، 310452 وحدة من الألعاب النارية.

وفي محاربة الهجرة غير الشرعية، تم إحباط 5767 محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ أشخاص في البحر مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر حدودنا البرية.