إطلاق حملة وطنية حول المنتوجات المنافية للمجتمع الجزائري

تطلق وزارة التجارة وترقية الصادرات، بدءً من هذا الثلاثاء، وعلى مدار أسبوع، حملة تحسيسية وطنية حول "المنتوجات التي تحمل رموز وألوان تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري" من أجل نشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين "حول المخاطر والعواقب السيئة التي تنجر عن تداول مثل هذه المنتوجات في السوق الوطنية".

و ستعطى إشارة انطلاق هذه الحملة، التي ستساهم فيها عدة قطاعات وهيئات، وتمس كافة التراب الوطني، من مقر وزارة التجارة وترقية الصادرات، عبر تقنية التحاضر عن بعد، وعلى مستوى مديريات التجارة الجهوية والولائية للتوعية حول وجود هاته المنتجات في السوق الوطنية "وتواجدها في بيوتنا ومساجدنا ومحيطنا بشكل عام، خاصة وأنها طالت ألعاب الأطفال، الأدوات المدرسية، الملابس وحتى المصحف الشريف.

ووفق بيان للوزارة، ستعرف هذه الحملة التي تنظم تحت شعار "احم عائلتك، حذار من المنتوجات التي تحمل الوان ورموز منافية للعقيدة وقيمنا الأخلاقية" تنظيم حملات تحسيسية في الساحات العمومية والمراكز التجارية والجامعات ومراكز التكوين والمراكز الثقافية وتنشيط حصص تفاعلية عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإرسال رسائل قصيرة للتوعية عبر شبكات الهاتف النقال.