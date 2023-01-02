عنابة: ست نقاط لسحب تذاكر مقابلات الشان

تم تخصيص ستة نقاط لسحب التذاكر الخاصة بمقابلات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم (شان) بعنابة و ذلك بعد اقتنائها على مستوى المنصة الإلكترونية " تذكرتي"، حسبما علم اليوم الاثنين من مدير الشباب والرياضة بالولاية على بن طوبال .

وتتوزع نقاط السحب الإلكتروني للتذاكر بالبلديات الكبرى للولاية و هي على التوالى عنابة والبوني و برحال وسيدي عمار من بينهم ثلاث نقاط سحب ببلدية عنابة وهم "مركز الترفيه العلمى صالح رايس " بوسط المدينة و داري الشباب "مسعود علاط" و " أحمد بابوري" بكل من حييى الصفاف و سيدي عاشور ببلدية عنابة حسبما أوضحه دات المسئول.

ويرتقب أن تنطلق عملية سحب التذاكر من طرف أصحابها بنقاط السحب المحددة يوم الخميس المقبل كما أضاف ذات المسئول الذي أوضح بأن التذكرة الإلكترونية تحدد منطقة و مكان جلوس صاحب التذكرة بالمدرجات و ذلك في ظروف مريحة بالملعب .

و ستجري بملعب 19 ماي 1956 بعنابة خلال بطولة أمم افريقيا للمحليين المرتقبة بالجزائر من 13 يناير إلى 4 فبراير 2023 والتي ستحتضن ولاية عنابة جزءا من فعالياتها، سبع مقابلات ستة منها تخص دور المجموعات (عنابة ستستقبل مباريات المجموعة " ب " التي تضم منتخبات السينغال وكوت ديفوار والكونغو الديموقراطية و أوغندا) إضافة إلى مقابلة واحدة فى الدور ربع النهائي.