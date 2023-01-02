بوغالي ينقل تهاني رئيس الجمهورية الى الرئيس البرازيلي

نقل رئيس المجلس الشعبي الوطني ، ابراهيم بوغالي ، تهاني عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية إلى الرئيس البرازيلي على إثر تنصيبه رئيسا للبلاد.

وحسب بيان المجلس ، حمل ايراهيم بوغالي ، تهاني رئيس الجمهورية إلى نظيره لويس ايناسيو لولا داسيلفا إثر تنصيبه يوم أمس الأحد رئيسا لجمهورية البرازيل للمرة الثالثة.

وقد جرى حفل التنصيب بقصر" بلانالتو" الرئاسي الذي تم فيه استقبال القادة الدوليين الذين حضروا مراسم أداء القسم الدستورية أمام مجلس الشيوخ.

وشارك رئيس المجلس في هذه المراسم ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وذلك إلى جانب 17 رئيس دولة وعدد كبير من القادة والوزراء.

واغتنم رئيس المجلس الفرصة لينقل للرئيس المنتخب تمنيات رئيس الجمهورية بالتوفيق والنجاح في مهمته، كما تحدث معه عن عمق العلاقات التي تربط بين الجزائر والبرازيل، والتي يتطلع رئيسا البلدين إلى تكريسها وتطويرها والدفع بها بما يخدم المصالح المشتركة.