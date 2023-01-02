باتنة: حجز سلاحين ناريين وذخيرة مع إحباط تهريب بضاعة أجنبية

تمكنت عناصر الدرك الوطني بباتنة من حجز سلاحين ناريين و30 خرطوشة عيار16 ملم مع إحباط عملية تهريب بضاعة أجنبية في عمليتين منفصلتين، حسبما أستفيد اليوم الإثنين من المجموعة الإقليمية لهذا السلك النظامي.

و قد جسد العملية الأولى عناصر فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بنقاوس أثناء قيامهم بدورية على مستوى بلدية القصبات في إطار المراقبة العامة للإقليم عقب توقيف شخصين كانا على متن دراجة نارية وبحوزتهما سلاحين ناريين تقليديي الصنع بماسورة واحدة عيار 16 ملم ، كما أشير إليه.

وأكد نفس المصدر أنه بعد رؤية الشخصين البالغين من العمر 26 و28 سنة لأفراد الدورية قاما برمي السلاحين الناريين وحاولا الفرار، موضحا أنه تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق بشأن تورطهما في حيازة سلاحين ناريين و30 خرطوشة عيار 16 ملم .

وأحبط في عملية ثانية أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بعين ياقوت عملية تهريب بضاعة أجنبية أثناء قيامهم بسد على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بمدخل بلدية جرمة، مثلما تم شرحه .

وأسفرت العملية عن حجز السيارة المستعملة في الجريمة وكذا السلعة الأجنبية التي كانت دون وثائق ثبوتية وتتمثل في 29 تلفاز (24 بوصة) و 30 حاسوب محمول بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 590 ألف دج ، يضيف نفس المصدر ، لافتا الى أنها بضاعة مستعملة .

وبعد التحقيق المفتوح مع جميع أطراف القضية المخالفين والسائق البالغ من العمر 35 سنة تم جرد البضاعة بحضور مالكها وتسليمها مع المركبة تبعا للإجراءات القانونية إلى مفتشية أقسام الجمارك بباتنة مع مواصلة التحقيق، وفقا لما تم توضيحه.