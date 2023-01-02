نفوق ثلاثة بطاريق صغيرة بجيجل

سجلت مصالح محافظة الغابات لولاية جيجل مؤخرا نفوق وجنوح ثلاثة طيور بحرية من نوع البطريق الصغير بشاطئي "بني بلعيد" ببلدية خيري وادي عجول و "برج بليدة" ببلدية العوانة, حسبما علم اليوم الاثنين من ذات المصالح.

وفي تصريح ل/وأج, أوضح عبد الحكيم شباح, إطار بمحافظة الغابات, أن "عملية متابعة نفوق وجنوح طائر البطريق الصغير لا تزال مستمرة على مستوى شواطئ الولاية, حيث تم مؤخرا تسجيل ثلاث حالات جديدة تضاف إلى الحالات السبع التي تم اكتشافها بداية شهر ديسمبر المنصرم".

وأضاف أنه تم اكتشاف نفوق الطائر البحري الأول على مستوى شاطئ المحمية الطبيعية لبني بلعيد ببلدية خيري واد عجول, تبعها اكتشاف نفوق طائرين آخرين على مستوى شاطئ "برج بليدة" ببلدية العوانة أحدها كان يحمل ترقيما من متحف الطبيعة بلندن.

ويعيش البطريق الصغير في مياه محيط شمال أوروبا و الجزر البريطانية, حيث يهاجر البعض منه إلى البحر الأبيض المتوسط لقضاء فترة الشتاء إلا أنه يبقى في عرض البحر في مجموعات و نادرا ما يلاحظ بالقرب من الشواطئ. وظهور هذا الطائر في الآونة الأخيرة عبر شواطئ الجزائر و خاصة ولاية جيجل راجع للعواصف البحرية التي عرفها البحر الأبيض المتوسط نهاية شهر نوفمبر المنصرم, حيث تفرقت مجموعات عديدة منه جراء قوة الرياح و التيارات البحرية, مثلما تم إيضاحه.

جدير بالذكر أن محافظة الغابات لولاية جيجل سجلت خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المنصرم نفوق سبعة (07) من طيور البطريق الصغير وذلك على مستوى شواطئ وادي الزهور (الميلية) و برج بليدة (العوانة), تم العثور عليها جميعا في حالة متقدمة من التعفن ليصبح إجمالي البطاريق النافقة التي عثر عليها 10.