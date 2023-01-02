إيليزي: إطلاق في القريب أشغال مشروع محطة لتوليد الكهرباء

سيتم في القريب إطلاق أشغال إنجاز مشروع محطة لتوليد الكهرباء لفائدة عدد من مناطق الظل بولاية إيليزي، حسبما استفيد اليوم الإثنين لدى مسؤولي قطاع الطاقة والمناجم بالولاية.

وتم اختيار أرضية هذا المشروع الطاقوي على مستوى منطقة "إيفلي" المجاورة للطريق الوطني رقم (3 ) الرابط بين ولايتي إيليزي وجانت لكونها تقع بالقرب من أغلب مناطق الظل بالجهة من أجل ضمان تموين أكبر عدد ممكن من سكان تلك المناطق المعزولة بهذه الطاقة الحيوية.

ويرتقب أن يضمن هذا المشروع الذي رصد له غلافا ماليا بقيمة 3.6 مليار دج في مرحلة أولى تموين مناطق "فضنون" و"إيميهروا" و"إيفني" البعيدة عن شبكات توزيع الكهرباء بمسافات 50 كلم و70 كلم و40 كلم على التوالي، إلى جانب برمجة إيصال الكهرباء أيضا إلى مناطق أخرى، كما جرى شرحه.

كما يساهم اختيار الموقع الذي سيحتضن هذا المشروع المرتقب في ترقية نشاط الإستثمار بالمنطقة على غرار تجسيد مشاريع محطات الخدمات والفنادق ومنشآت سياحية، وأيضا تطوير خدمات شبكات الإتصال عبر هذا المحور، وفق ذات المصدر.

وفي سياق ذي صلة فقد استفادت مناطق الظل "أوهانت" و"تيافتي" ببلدية إن أميناس (240 كلم شمال الولاية) وكذلك مناطق" "تيمروالين" (دائرة الدبداب) و"فضنون"، جنوب الولاية من مشاريع توزيع الغاز الطبيعي، حيث رصد لتلك العمليات مبلغا ماليا قدره 680 مليون دج، حسب المسؤول ذاته.

ودائما في إطار برامج التنمية لمناطق الظل فقد أنجزت مشاريع محطات الطاقة الشمسية الجماعية على مستوى كل من منطقتي "إيميهروا" و"تيهوبار" (210 كلم عن الولاية) وبمنطقتي "تماجرت الشرقية" و"تماجرت الغربية" (310 كلم عن مقر الولاية), إستنادا إلى المصدر ذاته.

وتندرج تلك المشاريع الطاقوية في إطار جهود الدولة لتنمية مناطق الظل وفك العزلة وأيضا استجابة لانشغالات السكان، حسبما أشير إليه.