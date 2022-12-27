باحث في "ناسا" يكشف حقيقة تأثير الأبراج على حياة الناس

كشف الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء المصري والباحث في وكالة "ناسا" الأمريكية، حقيقة توقعات المنجمين، وتأثير الأبراج على حياة الناس.

ونشر حجي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "كباحث في مجال علوم الفضاء والفلك ومتخصص يعمل في وكالة فضاء دولية وأستاذ جامعي منذ أكثر من 20 عام في دراسة الكواكب والاقمار، لا توجد أبراج ولا تأثير لها ولا للكواكب على حياتك العاطفية والمهنية".

وأضاف: "ليس للمنجمين أي قدرة على توقع أي شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم".

وختم حجي تغريدته بتهنئة متابعيه بالقول "كل عام وأنتم بدون دجل".

وأرفق عالم الفضاء المصري تغريدته بصورة تضمن أبراج الحظ وكتب عليها كلمة "كفاية".

وكانت توقعات الأبراج قد غزت الفضائيات ومواقع التواصل في رأس السنة، حيث شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا في أوساط الشباب والنساء من المشاهير والعموم، رغبة منهم في قراءة المستقبل والتنبؤ بالمصير.