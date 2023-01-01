وهران: زهاء 9 آلاف زائر لصالون دعم إنتاج منتجات الصناعة التقليدية

استقطبت الطبعة التاسعة للصالون الوطني المتخصص لدعم إنتاج منتجات الصناعة التقليدية التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الاثنين بوهران زهاء 9 آلاف زائر وذلك بعد أكثر من أسبوع من عرض هذا النوع من المنتجات من أجل التعريف بها وتثمينها والحفاظ عليها من الزوال.

وقد جلبت منتجات الصناعة التقليدية والتقليدية الفنية المعروضة في هذا التظاهرة الذي تزامنت مع العطلة المدرسية الشتوية زهاء 9 آلاف زائر وتم تسجيل الذروة في الإقبال على هذا الموعد السنوي مع نهاية الأسبوع الذي تصادف مع حلول رأس السنة الجديدة.

و شهدت هذه الطبعة مشاركة قوية من طرف الحرفيين فاقت التوقعات حيث حضر 105 عارضا من 28 ولاية لتقديم مختلف المنتجات التقليدية موزعة على 8 قطاعات على غرار المواد الغذائية الصحية و مستحضرات التجميل الطبيعية و منتجات من الصوف و الحدادة الفنية و النحاسيات و من النسيج و المعادن و الخشب و الطين و القماش و الجلود وغيرها ، كما أفاد به خليد طهراوي .

وقد كان إقبال الزوار كبيرا على اقتناء المواد الغذائية الصحية ومستحضرات التجميل الطبيعية مثل الصابون والزيوت الأساسية من إنتاج حرفيات لهن مستوى جامعي قدمن من 10 ولاية مما سمح للصيادلة بالتعرف على هذه المنتجات المحلية وتنوعها وكذا الاتصال بالحرفيات لاقتناء هذه المواد التي تدخل في خانة شبه الصيدلة.

وأهم ما ميز هذه التظاهرة تخصيص فضاء للمرأة الريفية بوهران حيث استطاعت من خلال هذه التجربة التي تمت لأول مرة منذ تنظيم الصالون عرض مهارتهن في مجال صناعة الحلويات والعجائن التقليدية وتسويق منتجاتهن.

ولمرافقة هذه الفئة من المجتمع فإن غرفة الصناعة التقليدية والحرف بالتعاون مع بعض القطاعات الشريكة والجماعات المحلية تعتزم تنظيم أسواق أسبوعية على مستوى البلديات لتثمين مهاراتهن والترويج لمنتجاتهن.

والملفت في هذا الموعد السنوي المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية والحرف ومديرية السياحة والصناعة التقليدية لوهران فإن أغلبية الحرفيين استعملوا أكياس ورقية صديقة للبيئة في التغليف وبيع منتجات الصناعة التقليدية.