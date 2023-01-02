الشان: آخر تربص لـ"الخضر" قبل المنافسة

شرع المنتخب الوطني للاعبين المحليين، اليوم الاثنين، في آخر تربص له قبل 11 يوما عن انطلاق نهائيات الطبعة السابعة للبطولة الافريقية للأمم "شان-2022" (المؤجلة الى 2023) والتي ستحتضنها الجزائر من 13 يناير الى 4 فبراير.

وبعد عدة أشهر من التحضيرات المكثفة، بإجراء معسكرات داخل وخارج الوطن، يدخل زملاء اللاعب أيوب عبد اللاوي، آخر منعطف إعدادي. في حين يرتقب أن يكشف الناخب الوطني، مجيد بوقرة، عن قائمة 25 لاعبا معنيا بـ"الشان" خلال الساعات القليلة القادمة.

ومن أجل السماح لجميع لاعبيه بالدخول في هذا المعسكر بكل إمكانياتهم، طلب المدرب الوطني تأجيل آخر لقاء لمرحلة الذهاب من البطولة الوطنية والتي كانت مقررة يوم أمس الأحد بين اتحاد الجزائر وأمل الأربعاء.

ولضبط آخر اللمسات الفنية والتكتيكية، يخوض محليو "الخضر" آخر مباراة ودية لهم، يوم السبت المقبل، أمام غانا بملعب -ميلود هدفي- بوهران (00ر20).

وستكون هذه المقابلة فرصة للعناصر الوطنية لاستعادة نشوة الانتصار، واستعادة الثقة قبل انطلاق المحفل القاري، سيما وأن الفريق لم يفز في اللقاءات الثلاثة الأخيرة، فضلا عن أن هذه المواجهة ستكون بمثابة "اختبار تنظيمي" تحت أنظار مسؤولي الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم.

وخلال المباراتين الوديتين الاخيرتين شهر ديسمبر الماضي، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، تعادل الفريق الوطني أمام موريتانيا (0-0) والسينغال (2-2).

أما في نوفمبر الفارط، فقد انهزم المحليون أمام الكويت (0-1) بدبي، على هامش تربص بالإمارات العربية المتحدة.

من جهته، يحل منتخب غانا, الذي يعود الى "الشان" بعد ثماني سنوات من الغياب، بالجزائر يوم غد الثلاثاء قادما من القاهرة، حيث خاض تربصا هناك، تخلله لقاءان وديان، فاز فيهما أمام كل من منتخب مصر لأقل من 20 سنة (2-0) وامام رديف نادي الأهلي(3.1).

وتتواجد الجزائر، التي تشارك للمرة الثانية بعد "شان-2011" بالسودان، في المجموعة الاولى رفقة كل من ليبيا، إثيوبيا والموزمبيق، و التي ستقام مقابلاتها بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي.

وتجرى المباراة الافتتاحية التي تجمع الجزائر وليبيا يوم الجمعة 13 يناير ابتداء من 22 :00.

وتجرى "شان-2022" بأربعة ملاعب وهي : نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر)، ميلود هدفي (وهران)، الشهيد حملاوي (قسنطينة) و 19 ماي 1956 (عنابة).