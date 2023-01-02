بوقرة يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين ببطولة "شان"

كشف الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، اليوم الإثنين، في حوار بثه التلفزيون العمومي، عن قائمة اللاعبين المعنيين ببطولة إفريقيا للمحليين "شان"، التي ستجرى بالجزائر من 13 جانفي إلى الرابع فيفري القادم.

وتضمنت القائمة

حراسة المرمى:

فريد شعال، شمس الدين رحماني، اليكسيس قندوز

في الدفاع:

يوسف لعوافي ،هواري بعوش، مختار بلخيتر، هيثم لوصيف، سعدي رضواني، زين الدين بلعيد، شعيب كداد، أيوب غزالة، أيوب عبد اللاوي، حسين دهيري.

وسط الميدان:

زكريا دراوي، أسامة شيتة، أحمد قندوسي، اكرم جحنيط، محمد أيت الحاج، حسام الدين ميرازيق، اسلام بكير

الهجوم:

سفيان بايزيد، عزيز الحمري، فتح الله طاهر، شعيب ذبيح، عبد الرحمان مزيان، أيمن محيوص، اسلام بلخير، كريم عريبي.