الشلف: توقيف شبكة دولية تنظم رحلات الهجرة غير الشرعية

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالشلف 18 شخصا من جنسيات مختلفة أمام محكمة تنس عن قضية التنظيم و التدبير للهجرة غير الشرعية في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة.

وأوضح المكلف بالإعلام بأمن الولاية، محافظ الشرطة شريف عنقود أن في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أحالت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالشلف، على محكمة تنس, 18 شخصا من جنسيات مختلفة عن قضية التنظيم و التدبير للهجرة غير الشرعية في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة.

وأضاف أن هذه العملية تمت بعد التحريات التي قامت بها فرقة تهريب المهاجرين و الاتجار بالأشخاص، بالتنسيق مع أمن دائرة المرسى، عقب إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 16 شخصا كانوا مرشحين للهجرة (12 من جنسية مغربية و اثنين من بنغلاديش و اثنين من الجزائر)، بالإضافة إلى توقيف شخصين اثنين من المدبرين الرئيسيين لهذه العمليات.

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن حجز قارب بمحرك قوي، و مبالغ مالية من العملة الوطنية و الأجنبية و هواتف نقالة، لافتا إلى أن التحريات بينت أن الشبكة الإجرامية تقوم بالتحريض على رحلات الهجرة من خارج التراب الوطني وتنظيمها بتهريب و إدخال الأشخاص محل الهجرة غير الشرعية إلى التراب الوطني و تجميعهم في أماكن معينة إلى حين الإعداد و التدبير و التحضير لتهريبهم عبر البحر.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية في حق الموقوفين، أحيلوا أمام الجهات القضائية بتنس عن قضية "الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة، تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني من أجل الحصول على منفعة مالية، مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة وتعريض حياة الأشخاص للخطر"، وفقا لذات المصدر.