انتهاء الاشغال في هذه الأجزاء من ملعب تيزي وزو

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بزيارة عمل وتفقد إلى ملعب تيزي وزو. حسب بيان للوزارة، فقد إستهلت الزيارة بتفقد ملعب التدريبات والذي يتم ربطه بشبكة صرف المياه حيث أمر الوزير بالإنتهاء من أشغاله نهاية هذا الشهر وتوجيه إعذار للشركة المناولة المكلفة بإنجازه نظير نسبة الأشغال غير المتقدمة. وأضاف نفس المصدر، أن الوزير عاين عدة أجنحة بالملعب لاسيما جناح الإقامة الخارجي الذي يشارف على الإنتهاء وقد بلغت نسبة إنجازه 80 بالمائة، ليتوجه بعد ذلك إلى الطابق السفلي الذي يحوي على الجناحين الخاصين بغرف تبديل الملابس بالنسبة للاعبين. كما توجه المسؤول بعد ذلك إلى الطابق الأول لمعاينة مختلف الغرف المخصصة لضيوف الشرف، وجناح غرف الصحافة ثم المساحة المخصصة للقاعة الشرفية حيث أمر الوزير بالتسريع في وتيرة الإنجاز خاصة وأنه لايوجد أية مشاكل في الجانب المتعلق بالدراسات، ليجتمع في نهاية الزيارة الوزير مع جميع المتدخلين في أشغال الملعب لتحديد أجندة دقيقة للأشغال المتبقية للإنتهاء منها في أقرب الآجال. يشار أن أشغال التهيئة الخارجية انتهت بها الأشغال بصفة تامة.