تسويق منتجات تربية المائيات إلى المستهلك مباشرة

أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي الاثنين بمقر الوزارة على اجتماع تنسيقي حضره كل اطارات الوزارة للوقوف على مدى تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه الخاص بقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، مع عرض ورقة الطريق المعتمدة مؤخرا خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2022 .

وفي بيان للوزارة دعا الوزير الى أهمية مرافقة المهنيين لتأسيس التعاونيات بعد صدور المرسوم المتعلق بالتعاونيات وقانون المالية لسنة 2023، والسهر على تنظيمها في شكل اتحاديات.

كما طالب الإطارات بتظافر كل الجهود لبلوغ الأهداف المتعلقة بعملية توزيع وتسويق منتجات تربية المائيات عبر البيع المباشر من المنتج الى المستهلك، لتمس العملية مختلف بلديات الوطن، وهذا من خلال تظافر كل الجهود لبلوغ الاهداف.