احباط محاولة هجرة 18 شخصا اغلبهم من جنسيات اجنبية

تم تفكيك شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية لاجانب بسواحل الشلف حيث أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالشلف 18 شخصا مرشحا للهجرة السرية من بينهم مدبرين اثنين للهجرة غير الشرعية و16 شخصا اخر من جنسيات مغربية وبنغالية انطلاقا من سواحل تنس والمرسى بولاية الشلف باتجاه اوروبا.

وحسب خلية الاعلام بالامن الولائي بالشلف فإن محققو الشرطة توصلوا الى معلومات تفيد بوجود مجموعة من الاشخاص الاجانب وجزائريين بصدد التحضير للحرقة من سواحل الشلف.

كما أسفرت التحريات عن توقيف شخصين جزائريين من المدبرين الرئيسيين لهذه العملية وتم حجز قارب مزود بمحرك ومبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية وهواتف نقالة، وكشفت اعترافات الموقوفين أن عناصر الشبكة كانت تقوم بتنظيم عمليات للهجرة من خارج التراب الوطني عن طريق تهريب الأشخاص برا وتجميعهم في أماكن معينة إلى حين الاعداد والتحضير لتهريبهم مرة أخرى عبر البحر باتجاه جنوب أوروبا، وأضاف ذات المصدر أنه تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة، تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني من أجل الحصول على منفعة مالية، مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة وتعريض حياة الأشخاص للخطر.