بجاية: غلق الطريق الاجتنابي للوزن الثقيل

أغلقت السلطات المحلية لولاية بجاية بداية من اليوم الثلاثاء الطريق الاجتنابي للوزن الثقيل على مستوى بلدية سوق الإثنين لإنجاز أشغال إعادة تهيئته.

وأفادت مديرية الأشغال العمومية عبر اللافتة التي وضعتها في الطريق، بأنها ستغلق بداية من هذا الثلاثاء الطريق الاجتنابي للوزن الثقيل الرابط بين الطريق الوطني رقم 09 والطريق الوطني رقم 43 وبالضبط على مستوى بلدية سوق الإثنين، بسبب وجود أشغال إعادة تهيئة الطريق.

وأوضح نفس المصدر بأنه تم تحويل حركة المرور لمركبات الوزن الثقيل عبر الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف مرورا بوسط بلدية سوق الإثنين.

مضيفا بأن الطريق سيظل مغلقا أمام حركة المرور إلى غاية نهاية الأشغال.