احتياطات النفط.. هذه هي مرتبة الجزائر عالميا

صنفت الجزائر ضمن ترتيب عشرين دولة على المستوى العالمي من حيث أهمية احتياطات النفط، كما جاءت الثالثة على مستوى القارة الإفريقية بعد ليبيا ونيجيريا، واحتلت الجزائر المرتبة 16 عالميا، باحتياطي نفطي يبلغ 12,20 مليار برميل.

وأفادت الصحيفة المتخصصة "اينسايدر مونكي"، استنادا إلى المعطيات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن أربع بلدان إفريقية هي ليبيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا تتواجد ضمن أهم 20 دولة على المستوى العالمي من حيث أهمية احتياطياتها من النفط.

واحتلت ليبيا صدارة قائمة الدول الإفريقية، وجاءت في المرتبة التاسعة عالميا باحتياطي نفطي يقدر بـ 48,36 مليار برميل، وجاءت نيجيريا ثانية إفريقيا، وفي المرتبة 11 عالميا بإجمالي احتياطي نفطي يقدر بـ 36,89 مليار برميل.

أما الجزائر، فقد احتلت المرتبة الثالثة إفريقيا، وجاءت في المرتبة 16 عالميا باحتياطي يبلغ نحو 12,20 مليار برميل، لتأتي أنغولا في المرتبة الرابعة إفريقيا، و19 عالميا باحتياطي يقدر بـ 7,78 مليار برميل.

وحسب إحصائيات متقاطعة لكل من الوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن الطلب على النفط كان يقدر بـ 2.3 مليون طن في سنة 1971، وتضاعف ليصل 4.6 مليون طن في 2019، أي سنة قبل جائحة كورونا التي تسببت في اضطراب على مستوى الطلب والاستهلاك سنتي 2020 و2021.

وحسب مؤشر الاستهلاك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين تعد أهم البلدان استهلاكا للنفط، وتستهلك الولايات المتحدة بمفردها 19.8 مليون برميل من النفط يوميا، أو ما نسبته 21 في المائة من الإجمالي العالمي، بينما تقدر مستويات استهلاك الهند والصين معا 19.55 مليون برميل يوميا، حسب معطيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتشير الهيئة الأمريكية إلى أن احتياطي النفط في 2025، يمتد لـ 38 سنة، بينما تشير تقديرات بريتيش بتروليوم إلى إمكانية بلوغ الاحتياطي النفطي حده الأقصى في غضون 2070، على أساس تقدير احتياطي عالمي يقدر بـ 1757 مليار برميل واستهلاك عالمي بنحو 97 مليون برميل. وتشير هيئات متخصصة إلى حدوث تغير في ديناميكية السوق العالمي لإنتاج النفط مع تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وعودة مرتقبة لكل من فنزويلا وإيران في السوق.

وتتصدر فنزويلا قائمة الدول بأهم احتياطي نفطي عالمي يبلغ - وفق آخر التقديرات - 303.80 مليار برميل، بينما لا يتعدى إنتاج فنزويلا من النفط مستوى 700 ألف برميل يوميا. أما ثاني أهم احتياطي عالمي، فهو بحوزة العربية السعودية بما يعادل 258.60 مليار برميل، بينما يقدر الإنتاج النفطي السعودي في مستوى 11 مليون برميل يوميا. أما ثالث احتياطي نفطي؛ فهو من نصيب إيران التي تمتلك مخزونا من البترول يقدر بـ 208.60 مليون برميل يوميا، ويبلغ الإنتاج النفطي الإيراني بـ 2,55 مليون برميل يوميا.

أما بالنسبة للجزائر، التي تحوز احتياطيا بـ 12.2 مليار برميل، فإن معدل إنتاجها النفطي قدر بنحو 1.022 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2022، مقابل 1.041 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2022.