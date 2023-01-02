أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفع سعر برميل النفط عالميًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من نقص الإمدادات. ويأتي ذلك بعد أن استهلت الأسواق تعاملاتها الصباحية على تراجع من أعلى مستوياتها في شهر بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الصينية في معنويات السوق وحذر رئيس صندوق النقد الدولي من صرامة عام 2023.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس المقبل بنحو 0.50 بالمائة، إلى 86.34 دولارًا للبرميل.

وكان خام برنت قد حقق مكاسب بنسبة 10.4 بالمائة خلال 2022، بعد أن قفز بنسبة 50.2 بالمائة في عام 2021، إذ ارتفع سعر برميل النفط عالميًا في مارس إلى ذروة بلغت 139.13 دولارًا للبرميل، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات وأمن الطاقة.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير الداخل بنسبة 0.62 بالمائة، إلى 80.76 دولارًا للبرميل.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 6.7 بالمائة في عام 2022، بعد مكاسب بلغت 55 بالمائة العام الماضي.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة الماضي 30 ديسمبر (2022)، على ارتفاع بنحو 3 بالمائة، ليحقق مكاسبه السنوية الثانية على التوالي.