بومرداس: النيران تلتهم مصنع رضاعات الأطفال في حمادي

التهمت النيران ليلة البارحة مصنعا لإنتاج رضاعات الأطفال الواق بحي أولاد إبراهيم في بلدية حمادي بولاية بومرداس.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها بأن وحدتها الثانوية لدائرة خميس الخشنة مدعمة بالوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية لدائرة بودواو تدخلت على الساعة السادسة مساء واثنتين وعشرين دقيقة (18:22) من أجل إخماد حريق شب في مصنع لصناعة رضاعات الأطفال يتربع على مساحة 5000 متر مربع، بحي أولاد إبراهيم، التابع إقليميا لبلدية حمادي دائرة خميس الخشنة ولاية بومرداس.

وأضاف نفس المصدر إن وحدات الإطفاء تدعمت كذلك بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء والوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية الجزائر.

مشيرا إلى أن عملية الإطفاء التي لم تسجل بها ضحايا، تم تسخير لها 14 شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف وشاحنتي إنارة وشاحنة سلم ميكانيكي وسيارتي اتصال وحافلة، مع تجنيد 15 ضابطا و11 صف ضابط و44 عونا.