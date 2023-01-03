تمنراست: إنقاذ مسافرة كاميرونية من الموت المحقق

أنقذت الحماية المدنية لولاية تمنراست، ليلة البارحة، مسافرة كاميرونية من الموت المحقق تعاني من أزمة قلبية تسببت في هبوط اضطراري لطائرة تركية بمطار تمنراست.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه في حدود الساعة التاسعة ليلا و05 دقائق تلقت مصالح الحماية المدنية نداء من برج المراقبة مفاده هبوط اضطراري بمطار تمنراست أڤنار - حاج باي أخاموك لطائرة من نوع BOEING 737 MAX B تابعة للخطوط الجوية التركية متوجهة من تركيا إلى دولة الكاميرون على متنها ضحية تعاني من توقف قلبي رئوي.

وعلى إثره، يضيف البيان، تنقلت ذات الهيئة متمثلة في الوحدة الرئيسية للحماية المدنية على متن سيارة إسعاف طبية على متنها طاقم طبي مكون من طبيبين وثلاثة أعوان على جناح السرعة وتقديم الإسعافات الأولية للضحية.

وتمت عملية الإنعاش القلبي الرئوي على متن الطائرة إلى غاية استقرارها وتم نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى تمنراست.