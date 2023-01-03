هذه هي الولاية المتصدرة لحوادث المرور في 2022

كشف مسؤول مركزي في القيادة العامة للدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط أزيد من 12 ألف ضحية في حوادث المرور عام 2022.

وأفاد الرائد سمير بوشحيط من مركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك، في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، أنه تمّ تسجيل 5822 حادث مرور خلال الـ 11 شهرًا في مختلف ولايات الوطن.

وتابع: "أسفرت تلك الحوادث عن هلاك 2512 شخصًا وإصابة 9662 شخصًا بجروح مختلفة"، وأبرز بوشحيط أنّ تورط المارة خلال الفترة ذاتها، نال حصة الأسد بـ 458 حادث مرور.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أنّ ولاية برج باجي مختار تصدّرت قائمة الحوادث الأكثر مأساوية بحادث أودى بحياة 13 شخصًا وجرح 4 آخرين، متبوعة بولاية الجلفة التي شهدت حادثًا نجم عن هلاك 11 شخصًا وإصابة 11 آخرين بجروح مختلفة.

ونوّه الرائد بوشحيط إلى أنّ ولايتي الجزائر العاصمة وعين الدفلى لا تزالان دائمًا في المراتب الأولى لحوادث المرور.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث نفسه أنّه تمّ دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تعليم القواعد الخاصة بحركة المرور والأمن في الطرق داخل المؤسسات التربوية، معتبرًا أنّ الهدف يكمن في تعليم وتعميم الثقافة المرورية من أجل تكوين سائقين نموذجيين.