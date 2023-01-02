وزير الاتصال: للصحافة دور فعال في إنجاح الشان

أمر وزير الاتصال، محمد بوسليماني، الصحافة الوطنية بتغطية بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين "شان-2022". التي ستستضيفها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري، والترويج لهذه المناسبة بصورة حقيقة تعود على الجزائر.

وكشف بوسليماني في تصريح للصحافة عقب زيارة له إلى مقر كل من جريدتي "المساء" و "الشعب"، اليوم الثلاثاء، "أن دور الصحافة في بث رسالته من خلال وسائل الإعلام هي الوسيلة الوحيدة ليكون لديها مستوى أكبر وخاصة من خلال تغطيتها لمناسبة هامة، ولهذا فهي مدعوة إلى مرافقة هذا الحدث الرياضي المتمثل في تغطية كأس إفريقيا للمحليين".

وذكر الوزير، بما قدمته الصحافة الوطنية خلال تغطيتها للطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. والذكرى الستين للاستقلال والقمة العربية بالجزائر، فمن خلال هذه النجاحات في تغطية الأحداث الهامة، أكد المتحدث أنه سيكون للصحافة أيضا دورا فعالا ومجهودا كبيرا في نقل الحدث الكروي القادم بأفضل صور.