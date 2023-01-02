السجل التجاري: افتتاح فرع محلي جديد بالعاصمة

يفتتح المركز الوطني للسجل التجاري، غدا الأربعاء بالجزائر العاصمة، فرعا محليا جديدا للتكفل بالمتعاملين الاقتصاديين التابعين لبعض بلديات الولاية، حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، بيان للمركز.

وجاء في البيان أنه "في إطار سياسة تقريب المواطن من الإدارة سيقوم المركز الوطني للسجل التجاري بفتح فرع محلي جديد على مستوى ولاية الجزائر، الكائن ببلدية سيدي امحمد، 30 شارع النقيب مناني، ابتداء من يوم الأربعاء 4 جانفي 2023".

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الفرع المحلي الجديد سيتكفل بالتجار والمتعاملين الاقتصاديين الكائنة مقراتهم ببلديات سيدي امحمد، المدنية، محمد بلوزداد، بئر مراد رايس، الأبيار، حسين داي، بن عكنون، المرادية، حيدرة وبلدية المقرية.

وللمزيد من المعلومات، أكد البيان، أن المركز الوطني للسجل التجاري، يبقى تحت

تصرف كل التجار والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين.