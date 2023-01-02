جزائري آخر مرشح للالتحاق بثلاثي أونجيه

كشف اليوم الثلاثاء، تقرير فرنسي أن جزائري آخر على أعتاب الالتحاق بنادي أونجيه خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وبحسب موقع" فوت 7/7"، الفرنسي فإن الدولي الجزائري فوزي غلام سيعود إلى منافسات " الليغ1" ولكن ليس عبر بوابة سانت إتيان كما تم الترويج له سابقا.

وأضاف المصدر ذاته، تصريحات المنسق الرياضي لسانت إتيان لويك بوران الذي قال: "كانت الفكرة أن يأتي ويتدرب، قدمنا عرضًا وكانت هناك رغبة مشتركة لكن لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، أتمنى له أن يجد المشروع الذي يناسبه".

وختم " فوت 7/7"، أن غولام منتظر نهار اليوم للفصل في الأمور مع نادي أونجيه.