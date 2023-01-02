إدانة محمد زيطوط وأمير بوخرص بالسجن النافذ

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، ليلة أمس الإثنين، غيابيا، محمد زيطوط وأمير بوخرص المدعو "أمير دي زاد"، ومنار مناصري، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دج مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهم لمتابعتهم بجناية القيام بأفعال تخريبية والمساس بوحدة وسلامة الوطن خلال موجة حرائق الغابات التي طالت ولاية تيبازة في 2020.

وفي نفس القضية، أصدرت ذات الجهة القضائية أحكام بين عام حبس نافذ والبراءة في حق 17 متهما آخرا متابعين في هذه القضية.

وقد تم متابعة المتهمين في هذه القضية أيضا بتهم جناية إضرام نار أدت إلى الإضرار بأملاك الدولة والإضرار بالغير والحريق العمدي المفضي إلى الوفاة والتحريض على التجمهر غير المسلح وتهم أخرى.