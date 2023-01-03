اتصالات الجزائر: تحسين فضاء الزبون عبر موقعها الإلكتروني

تعلم مؤسسة اتصالات الجزائر زبائنها عن تحسين فضاء الزبون المتاح عبر موقعها الإلكتروني من خلال إثرائه بإضافة ميزات جديدة، حيث أصبح بإمكانهم تفعيل خدمة التعبئة الاحتياطية، عرض الخدمات الإضافية والاطلاع على جميع المعاملات المنجزة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات المؤسسة.

وأوضح البيان أن اتصالات الجزائر تعلم زبائنها بـ "تحسين فضاء الزبون المتاح عبر الموقع الإلكتروني: www.algerietelecom.dz من خلال إثرائه بإضافة ميزات جديدة".

وأبرز ذات المصدر أنه "أصبح بإمكان زبائن اتصالات الجزائر تفعيل خدمة التعبئة الاحتياطية، عرض الخدمات الإضافية والاطلاع على جميع المعاملات المنجزة".

وأضاف أنه "للاستفادة بكل أريحية من خدمة التعبئة الاحتياطية "Idoomly"، ما على الزبون سوى تسجيل الدخول إلى فضاء الزبون والضغط على زر "تفعيل" خدمة التعبئة الاحتياطية للاستفادة من 96 ساعة أنترنت إضافية".

وعلاوة على ذلك --يشير البيان-- "يمكن لزبائن اتصالات الجزائر الاطلاع عبر فضاء الزبون، على كافة عمليات التعبئة وتسديد الفواتير التي تم إجراءها عبر الاتصال بالرقم 1500 الخادم الصوتي التفاعلي، موقع الدفع الإلكتروني، أو على مستوى الوكالات التجارية".