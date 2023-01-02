مرشح للالتحاق بـ " الخضر" على أبواب " الكالتشيو"

كشفت تقارير فرنسية وإيطالية، أن الجزائري حسام عوّار مرشح بقوة للالتحاق بالدوري الإيطالي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وحسب موقع " ﭬول "المتخصص وفي نقله عن إذاعة " راديو راديو " الإيطالية، فإن عوّار البالغ من العمر 24 سنة سيغادر أولمبيك ليون الفرنسي بالرغم من أنه استعاد مكانته مع المدرب الجديد لوران بلان.

ووفق المصدر ذاته فإن نادي روما سيكون وجهة عوّار، خاصة وأنه سيكون في نهاية عقده الصيف المقبل، ما يعني أن انتقاله بصيغة مجانية. يذكر أن عوار الذي يلعب في " لوال"، منذ عام 2016 خاض 221 لقاء، قد يكون أحد الوافدين الجديد للمنتخب الوطني خلال المعسكر الإعدادي للمنتخب شهر مارس المقبل.