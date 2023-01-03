وحدة وادي السمار تشرع في إنتاج الأنسولين

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن وحدة إنتاج أقلام الأنسولين "Biothéra" التابعة لمجمع "Biocare" ستشرع في الإنتاج قبل 15 جانفي الجاري.

وخلال زيارة عمل وتفتيش قام بها إلى مركب الإنتاج سانوفي في سيدي عبد الله (الجزائر-غرب) رفقة والي الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، صرح عون أن هذه الوحدة الإنتاجية "جاهزة فعلا".

كما أكد قائلا "ستشرع هذه الوحدة في الإنتاج بحلول 10 أو 15 جانفي 2023".

يذكر أن هذه الوحدة ستكون الأولى التي تضمن إنتاجا محليا للأنسولين القابل للحقن ذات الاستخدام الواحد لمرضى السكري.