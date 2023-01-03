بومرداس: حجز 13 قنطارا من الدجاج فاسد

قامت مصالح الرقابة وقمع الغش لولاية بومرداس من حجز13 قنطارا من الدجاج الغير صالح لاستهلاك بأحد محلات بيع الحوم ببلدية الثنية.

وحسب مديرية التجارة لولاية بومرداس فان عملية الرقابة مست محل كبير للحوم يملك غرفة تبريد حيث تم العثور على 13 قنطار من الدجاج غير صالح للاستهلاك موجه للاستهلاك البشري وتمت العملية مع الضبطية القضائية حيث تم إتلاف الدجاج الفاسد وتحرير ملف متابعة قضائية ضد التاجر.

وتجدر الإشارة أن فرق قمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية بومرداس تمكنت من حجز كميات هامة من اللحوم البيضاء والحمراء غير صالحة للاستهلاك على مستوى إقليم بلدية بودواو مؤخرا.