La télévision publique diffusera, ce mardi, les aveux du terroriste capturé alias «Akil» via ses multiples chaines.

Le terroriste arrêté Meraghni El Hadj Ali fera des aveux sur son adhésion aux groupes terroristes à l’étranger et son implication à travers les réseaux sociaux dans la planification et l’exécution d’attentats terroristes en Algérie.