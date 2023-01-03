حجز 38 ألف منتوج يمس بـ"العقيدة"

كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن حجز أزيد من 38 ألف منتوج مستورد من ألعاب وأدوات مدرسية تم إتلافها وسحبها من السوق الجزائرية لاحتوائها رموزا تمس بالقيم والعقيدة الدينية.

وفي تصريح له للقناة الإذاعية الأولى، على هامش إطلاقه الحملة التحسيسية الوطنية حول المنتوجات التي تحمل الألوان ورموز تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع، أكد أن هناك عملية رقابية شاملة لمنع بيع هذه المنتوجات وسحبها من مسار التسويق.

وأضاف رزيق، أن عمليات الرقابة سجلت سحب وإتلاف 38542 وحدة من لعب أطفال وأدوات مدرسية تحمل ذات الألوان والرموز بقيمة إجمالية مقدرة بـ3.5 مليون دينار جزائري. وأشار المسؤول ذاته، إلى انه تم حجز 4561 مصحف للقرآن الكريم من أحجام مختلفة يحمل على صفحاته تدرجات لونية تمس بالعقيدة الدينية بقيمة 4.5 مليون دينار جزائري.