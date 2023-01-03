"شان" الجزائر: أوغندا تكشف القائمة النهائية

كشف المدرب الصربي للمنتخب الأوغندي المحلي، ميلوتين سريدوجيفيتش "ميشو"، عن قائمة 25 لاعبا معنيا بالمشاركة في بطولة افريقيا للأمم لكرة القدم (شان-2022) التي تحتضنها الجزائر من 13 يناير إلى 4 فيفري، حسبما أوردته الاتحادية الاوغندية.

المنتخب الأوغندي، الذي يأمل في التألق خلال هذه الطبعة السابعة، تتشكل نواته من أندية فايبرز، أورا وكامبالا سيتي، وهي الفرق المسيطرة على البطولة المحلية.وبعد غيابه عن الطبعة الأولى في 2009، شارك منتخب الـ"كرانس" في جميع نسخ البطولة الإفريقية للأمم، غير أنه عجز في تجاوز مرحلة المجموعات.

وبملعب 19 ماي 1956 بعنابة، يواجه منتخب أوغندا في المجموعة الثانية كلا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، فيما يواجه كوت ديفوار بملعب براقي في العاصمة قائمة اللاعبين المعنيين بـ"شان-2022": - حراسة المرمى : نافيان آليونزي (نادي أورا)، جويل موتاكومبوا (نادي قدافي)،جاك كوماكيش (فايبرز).

- الدفاع : آشيراف مانديلا (فايبرز)، جايمس بيغيسا (اورا)، ديريك نداهيرو (اورا)،عيسى موبيرو (فايبرز)، هيلاري موكونداني (فايبرز)،كينيث سيماكولا (نادي فيلا)، جيوفري واسوا (نادي كا سي سي آي)،غيفت فريد (نادي فيلا).

- وسط الميدان : سيراج سينتامو (فايبرز)، (نادي فيلا), موزيس آليرو (واكيسو جاينتس)، فرانك سيبوفو (واكيسو جاينتس)، نجيب ييغا (فايبرز)، نيلسون سينكاتوكا (برايت ستارز).