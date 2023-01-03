رسميا .. هذه أول مقابلة على ملعب نيلسون مانديلا

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نقل المقابلة الودية للمنتخب الوطني للمحليين ضد نظيره الغاني، هذا السبت، إلى ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة بدلا من ملعب ميلود هدفي في وهران.

وبهذا ستكون هذه المواجهة الأولى التي يحتضنها الملعب الجديد المتواجد في دائرة براقي، والذي سيكون مسرحا لتسعة مقابلات في إطار بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (13 جانفي-4 فيفري) منها مقابلتي الافتتاح والنهائي.

ولم تكشف "الفاف" حول إمكانية حضور الجمهور من عدمه لهذه المواجهة التحضيرية الأخيرة لأشبال بوقرة قبل انطلاق الحدث القاري.