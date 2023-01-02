المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية يحقق نموا في 2022

حقق المجمع الصناعي الجزائري للصناعات الميكانيكية "أجيام" رقم أعمال قدره 26.82 مليار دج خلال العام الماضي 2022، بزيادة 12 بالمائة مقارنة بـ2021، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة الصناعة.

وتم عرض هذه النتائج خلال اجتماع مع مسؤولي المجمع وأبرز الفروع والمؤسسات التابعة له، ترأسه وزير الصناعة أحمد زغدار وهذا في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية للمجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي التي تنظمها الوزارة بهدف تقييم أدائها، نشاطاتها ومستوى نجاعتها خلال 2022.

ووفقا للعرض الذي قدم خلال هذا الاجتماع، يتوقع أن يصل رقم أعمال مجمع "أجيام" خلال العام الجاري 2023 إلى 40 مليار دج. ومن أبرز المؤسسات التابعة للمجمع والتي حققت نتائج وقيمة مضافة إيجابية في 2022، ذكر البيان المؤسسة الوطنية لإنتاج المضخات والصمامات "بوفال" بارتفاع قدر بـ30 بالمائة في رقم الأعمال و41 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية "أو ان ام تي بي" بارتفاع 37 بالمائة في رقم الأعمال و28 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية للآلات والأدوات "بي ام او" بارتفاع 12 بالمائة في رقم الأعمال و26 بالمائة في القيمة المضافة.

تضاف إلى ذلك، المؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية ولواحقها "أورسيم" بارتفاع 12 بالمائة في رقم الأعمال و8 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية لإنتاج اللوالب والسكاكين والصنابير "بي سي ار" بارتفاع 10 بالمائة في رقم الأعمال و12 بالمائة في القيمة المضافة، وكذا المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي وعتاد الصيد "أونماب" بارتفاع 5 بالمائة في رقم الأعمال و14 بالمائة في القيمة المضافة.