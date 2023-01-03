بيان هام بخصوص منحة رمضان

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن فترة التسجيلات للاستفادة من المنحة التضامنية الخاصة بشهر رمضان القادم 2023 مفتوحة إلى غاية 5 يناير الجاري.

وذكرت الوزارة أن فترة التسجيلات للاستفادة من المنحة التضامنية مفتوحة إلى غاية 5 يناير 2023 وذلك "طبقا للتعليمة الوزارية رقم 1057 المؤرخة في 11 ديسمبر 2022".

ولهذا الغرض، تدعو الوزارة أرباب العائلات دون دخل والفئات الهشة من المجتمع المتكفل بهم ضمن برامج التضامن الوطني غير المسجلين في قوائم الاستفادة، والذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 16 أبريل 2019، أنهم مدعوون للتقدم إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية على مستوى بلديات مقر إقامتهم من أجل التسجيل في العملية عن طريق إيداع استمارة طلب الاستفادة من المنحة، والتي يمكن تحميلها عبر رابط الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المستفيدين من هذه المنحة خلال العام الفارط "غير معنين بتجديد طلب الاستفادة إلا إذا تغيرت وضعيتهم الاجتماعية وأصبحوا لا يستوفون شروط الاستفادة"، داعية إياهم للتوجه إلى مصالح البلدية من أجل شطب أسمائهم من قائمة المسجلين.

وأبرزت الوزارة أن المسجلين خلال السنة الفارطة "سيكونون محل تحقيقات اجتماعية ستباشره مصالح البلدية المختصة بالتنسيق مع المصالح المعنية، لاسيما مديرية النشاط الاجتماعي"، فيما يتعين على المستفيدين الذين غيروا مقر إقامتهم "التقرب من بلدية مقر إقامتهم الجديدة لاستكمال إجراءات الشطب والتسجيل من جديد مرفقين باستمارة التسجيل".