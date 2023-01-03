تيزي وزو: توقيف شخص بحوزته كاميرتي درون

أوقفت عناصر الدرك الوطني بتيزي وزو شخصا بحوزته آلتي تصوير من نوع الدرون.

وبحسب ما علم اليوم الثلاثاء من المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني، فإن الواقعة تعود إلى رأس السنة الجديدة، حين تلقى عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني معلومات مفادها أن شخصا ينحدر من ولاية أخرى قادم إلى تيزي وزو على متن سيارة سياحية وبحوزته "تجهيزات حساسة"، وفق توضيحات نفس المصدر.

عناصر الدرك اعتراضوا سيارة المشتبه به وسط مدينة تيزي وزو، وخلال عملية التفتيش تم العثور على آلتي تصوير من نوع درون، وهي كاميرات ملحقة بطائرات مسيرة مع وجميع لواحقها، ثلاث بطاقات ذاكرة ،ووسيط مغناطيسي، عُثر عليها داخل صندوق السيارة، وفق ذات المصدر.

وجرى حجز كل هذه المعدات من أجل مواصلة التحقيق، في الوقت الذي سيتم فيه إحالة الشخص الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة.