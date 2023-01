La pluie attendue à partir de demain

L’office national de météorologie a annoncé des perturbations faibles accompagnées de pluies à partir de demain mercredi. Il a, également, prévu de la neige et une baisse du mercure dans les wilayas de l’Est du pays.

Le temps sera nuageux, avec de faibles pluies qui deviendront plus importantes au cours de la soirée dans les wilayas de Jijel, Khenchela, Tébessa, Béjaïa, Annaba, Skikda, et El Tarf, précise la même source.

La neige tombera dans les endroits de 1.200 mètres d’altitude à l’Est du pays, à partir de jeudi matin, dans les wilayas de Khenchela, Batna, Tébessa et Sud Sétif.

Pour ce qui est des régions Nord, le ciel sera dégagé à partiellement voilé devenant passagèrement nuageux durant l’après-midi avec quelques pluies près des côtes centre et est du pays.

Concernant les régions Sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé de l’extrême sud vers le Hoggar-Tassili et le sud-ouest.

Pour ce qui est des températures, le mercure oscillera entre 15 et 22 °C sur les régions côtières, entre 11 et 18 °C sur les régions intérieures du pays et entre 15 et 25 °C sur les régions Sahariennes.