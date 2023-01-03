الحماية المدنية تخمد حريقين بجيجل

تدخلت الوحدات العملية للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، في عملية إخماد حريقين والحد من انتشارها بولاية جيجل.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية ،أنه قد جرى تدخل الوحدة الثانوية بأولاد صالح بمنطقة أشواط من أجل إخماد حريق احراش و اشجار ميموزا، وقد جرت محاصرة الحريق و منع انتشاره لمركز ضغط الغاز المجاورة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية بالشقفة إلى المكان المسمى الشاطئ ببلدية القنار من أجل إخماد حريق قصب وحشائش، حسب ذات المصدر.

ووفقا للبيان ، تمت السيطرة على الحريق وإخماده نهائيا، بعد أن خلف حوالي 600 متر من المساحة المتضررة من الحريق، فيما إحترق بيت بلاستيكي جزئيا.