"الفاف" تبحث عن مدربين للمنتخبات الشبانية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اليوم الثلاثاء عبر المديرية الفنية الوطنية عن فتح باب الترشح لانتداب مدربين وطنيين للأصناف الشبانية (أقل من 20 سنة) و(أقل من 15 سنة) بالنسبة للذكور و(أقل من 20 سنة) و(أقل من 17 سنة) بالنسبة للإناث.

وعلى المترشحين الوطنيين والأجانب لمناصب مدربي منتخبات الأصناف الشبانية أن يكونوا حاملين للشهادات المحصل عليها في التكوين (إجازة أ - كاف أو أجازة الاتحاد الأوروبي "يويفا" أو إجازة محترف "يويفا") أو أي شهادة معترف بمعادلتها وشهادة السوابق العدلية للمترشحين لمناصب مدربي منتخبات الذكور.

واشترطت الفاف خبرة عشر سنوات على الأقل لشغل منصب مدرب وطني بالنسبة لمنتخبي اقل من 20 سنة وأقل من 15 سنة للذكور.

بالنسبة للمترشحين لمنصب مدرب وطني للفتيات (أقل من 20 و17 سنة)، عليهم تقديم (شهادة إجازة كاف أ، أو إجازة كاف ب) حسب نفس المصدر.

ويجب أن يتضمن طلب الترشح شهادة تحفيز، نسخة من الشهادات، و المسار المهني، وجدول الخدمات، مع توضيح المنتخب المطلوب تدريبه.

وعلى المترشحين إيداع ملفاتهم بالمديرية الفنية الوطنية أو إرساله على عنوان البريد الالكتروني التالي: " [email protected]".

وحدد آخر أجل لتقديم الترشيحات يوم الأحد 15 يناير 2023.