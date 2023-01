La FAF recrute des sélectionneurs pour les jeunes catégories

La Fédération algérienne de football (FAF) a lancé, par le biais de la Direction technique nationale (DTN) un appel à candidature pour le recrutement des sélectionneurs nationaux U20, U15 pour les garçons et U20, U17 pour les filles, lit-on sur le site officiel de la FAF.

Les prétendants, nationaux et étrangers, au poste de sélectionneurs des jeunes catégories doivent être titulaires d’un des diplômes obtenus sur la base des formations (Licence A CAF, Licence A UEFA, Licence Pro UEFA ou tous autres diplômes reconnus équivalents) et d’un casier judiciaire pour les candidats au poste des sélectionneurs nationaux garçons, ajoute la même source.

la FAF a, notamment, exigé une expérience minimale de 10 ans.

Pour ceux qui postulent à la sélection nationale féminine U20 ou U17, ils doivent présenter à leur dossier le diplôme Licence CAF A ou Licence CAF B.

La candidature doit comporter une lettre de motivation, une copie des diplômes, un curriculum vitae, les états de services et de préciser la sélection convoitée.

Les candidats doivent déposer leur dossier à la Direction technique nationale à l’adresse mail suivante : [email protected], conclut le communiqué.